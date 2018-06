Secretaria de la Casa Blanca es echada de un restaurante

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue expulsada de un restaurante en la comunidad de Lexington, Virginia, al suroeste de Washington, donde acudió a cenar con miembros de su familia la noche del viernes, debido a la política migratoria de 'tolerancia cero' del presidente Donald Trump, indica el portal de noticias Excelsior en su sitio web.

El incidente fue dado a conocer por Jaike Foley-Schultz, un mesero del restaurante “The Red Hen”, en un mensaje en su página de Facebook:

"Acabo de servir a Sarah Huckabee Sanders por un total de dos minutos antes de que mi dueña la echara”, escribió el mesero.

Sanders confirmó el incidente, al criticar a la propietaria del restaurante la mañana de este sábado en un mensaje en Twitter.

Anoche la dueña de 'The Red Hen' en Lexington, VA, me dijo que me fuera porque trabajaba para @POTUS (Presidente de Estados Unidos) y me fui cortésmente", escribió Sanders.

También te puede interesar: Gobierno pide perdón por 'godinez' que salía antes de tiempo

Sus acciones dicen mucho más sobre ella que sobre mí. Siempre hago mi mejor esfuerzo para tratar a las personas, incluidas las personas con las que no estoy de acuerdo, respetuosamente y continuaré haciéndolo”, añadió.

Sanders ha recibido intensas críticas en los últimos días, al dar la cara y tener que defender la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la separación de familias migrantes detenidas tras cruzar la frontera desde México, y su posterior retractación parcial.

El pasado martes, un grupo de manifestantes interrumpió la cena de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un restaurante mexicano en Washington, por la política de 'tolerancia cero' de la administración Trump, que provocó la separación de los niños de sus padres migrantes.