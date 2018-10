Investigador de Amnistía Internacional es secuestrado en Rusia

Agencia

RUSIA.- Un investigador de Amnistía Internacional (AI) fue secuestrado y torturado por presuntos agentes rusos durante una visita a Rusia, denunció la institución.

Oleg Kozlovski realizaba una investigación en la zona cuando fue privado de su libertad.

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos destacó que Kozlovsi fue secuestrado, golpeado y sometido a terribles simulacros de ejecución por unos hombres que afirmaron ser miembros de los servicios de seguridad rusos.

Kozlovsky, un ciudadano ruso que trabaja como investigador para AI, llegó a Magas, capital de Ingushetia, el pasado día 5 para realizar labores de observación de las manifestaciones pacíficas, que allí se desarrollaban contra el acuerdo fronterizo firmado recientemente por dirigentes de Ingusetia y Chechenia.

La noche del 6 de octubre, explicó AI, un hombre engañó a Oleg diciéndole que era representante de los organizadores de las protestas para que subiera a su vehículo. “Lo llevaron a un lugar a las afueras de la ciudad, y allí lo desnudaron, lo amenazaron, lo golpearon y lo insultaron durante dos horas de pesadilla”.

"Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que iban a matarme. Los hombres se identificaron como agentes del Centro de Combate del Extremismo local, cuerpo especial de la policía. Exigieron saber los nombres de mis contactos en Ingusetia y me amenazaron con matar a mi esposa y mis hijos si denunciaba lo que había pasado”, narró Kozlovsky.

Pero, subrayó, no van a conseguir mi silencio por la fuerza. “Es fundamental que el mundo conozca los peligros que sufren en Rusia los defensores y defensoras de los derechos humanos”, apuntó en el comunicado, publicado en la página Web de AI.

La organización no gubernamental (ONG), con sede en esta capital, destacó que los hombres que secuestraron a su investigador, lo mantuvieron con la cabeza hacia abajo para que no se le viera por la ventanilla del vehículo que fue trasladado a un lugar desconocido.

"Allí, lo obligaron a desnudarse y amenazaron con dispararle si intentaba escapar. Exigieron que les dijera quién era, que era lo que hacía en Magas y para quién trabajaba, y luego trataron de obligarlo a que se convirtiera en su informante”, indicó.

Le dieron varios puñetazos, rompiéndole una costilla, y lo sometieron a dos simulacros de ejecución, en los que lo obligaron a tirarse boca abajo en el suelo y le pusieron un arma en la nuca mientras decían que lo iban a matar. “La segunda vez le dijeron que rezara. Además, le tomaron fotos desnudo y amenazaron con publicarlas”.

Cuando vieron que no podían obligarlo a ser su informante, le confiscaron el teléfono móvil y la cámara y luego lo llevaron hasta la vecina república de Osetia del Norte y lo dejaron en libertad cerca del aeropuerto. Antes de dejarlo en libertad, uno de los hombres le dijo: “No vuelvas jamás y no escribas porquerías sobre Ingusetia.”

"Fue un acto violento, perturbador y terrible, pero las autoridades tienen que saber que no nos dejaremos acobardar ni intimidar por unos hombres que se esconden tras unas máscaras. Hemos presentado una denuncia formal a las autoridades rusas”, afirmó Marie Struthers, directora regional de AI para Europa Oriental y Asia Central.

"Oleg fue secuestrado delante del personal del hotel y de las cámaras de vigilancia, un día en el que había una fuerte presencia policial en las calles de Magas. Las personas responsables de este cobarde ataque deben ser encontradas y llevadas ante la justicia sin demora”, apuntó.