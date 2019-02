Los narcotraficantes "no son intocables y sus días llegarán": fiscales del juicio del Chapo

Redacción/ Montserrat Aguirre

Estados Unidos.- "Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje a estos individuos que trafican droga: No son intocables, no son inalcanzables y sus días les llegarán", dijo el agente especial seguridad nacional de Estados Unidos M. Meléndez, respecto a la sentencia de Joaquín Guzmán Loera.

Este martes, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue declarado culpable en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

En una conferencia de medios, Richard Donahue, fiscal de Distrito de Nueva York, dijo que "la sentencia de Guzmán Loera es “una victoria para el pueblo estadounidense”.

Donahue indicó que Loera cobró al menos de 100 mil vidas por la violencia provocada con el tráfico de drogas y al fin "El Chapo" quedo sin posibilidad de salir bajo fianza.

Y agregó: "Hay personas que piensan que la guerra contra las drogas no vale la pena pero cada captura y cada condena vale la pena para salvar vidas".

Uttam Dhillon administrador interino de la DEA, quien coincidió con Donahue, dijo que “El Chapo” es el responsable de muerte en Estados Unidos y México.

Y señaló que la sentencia de hoy representa el compromiso de la DEA para acabar con el tráfico de droga. La agencia anti-drogas nunca se detendrá, sin importar el poder de los delincuentes.

El director interino de la DEA dijo que el día de hoy se hizo justicia y es un mensaje para todo el mundo. Al final de la conferencia, el agente especial seguridad nacional M. Meléndez, quien habló en español, dijo que el mensaje de esta sentencia es certero los delincuentes "no son intocables, no son inalcanzables y sus días le llegarán".

Por su parte, el abogado de Joaquín Guzmán Loera, Jeffrey Lichtman, dijo que "no se puede ganar todos los casos" y Ricardo Balarezo, otro de los representantes legales del capo mexicano, señaló que buscarán una apelación para reducir la sentencia.

