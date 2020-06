Sentencia máxima para Derek Chauvin y ordenan arrestó de otros 3 policías en caso Floyd

Minneapolis, Minnesota.- Fiscales acusaron el miércoles de homicidio culposo al agente de policía de Minneapolis que presionó el cuello de George Floyd con la rodilla, y por primera vez presentaron cargos contra otros tres agentes que estuvieron en el sitio, de acuerdo con denuncias penales.

El cargo actualizado contra Derek Chauvin alega que las acciones del agente fueron un "factor causal sustancia" en la muerte de Floyd.

Las denuncias en contra de los otros agentes afirman que influyeron en las acciones de Chauvin. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que actualizó el cargo contra Chauvin a homicidio culposo. También acusó a Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao de secundar un homicidio en segundo grado.

El cargo de homicidio no intencional acusa a Chauvin de provocar involuntariamente la muerte de Floyd mientras cometía otro delito grave: agresión en tercer grado. El cargo conlleva una sentencia máxima de 40 años en prisión, en comparación con la condena máxima de 25 años en la cárcel que significaba la acusación previa.

Los otros tres agentes enfrentan las mismas sentencias máximas en caso de ser encontrados culpables de secundar el homicidio.

Earl Gray, abogado de Lane, dijo a The Associated Press que no había visto la denuncia ni se había comunicado con su cliente. Señaló que Lane no se encuentra despedido. Antes de que se diera a conocer la actualización de los cargos contra Chauvin, uno de sus abogados dijo que no haría declaraciones por el momento. Los representantes legales de Thao y Kueng no respondieron hasta el momento a mensajes en busca de comentarios.