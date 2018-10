Hombre llamó 45 mil veces a la policía… para platicar

Agencia

ESTAMBUL, Turquía.- Seref Can, un ciudadano turco de 55 años, podría ir cinco años a la cárcel tras ser acusado de "obstruir el servicio de las instituciones públicas y evitar de esta forma que un funcionario público cumpla con su deber" por llamar 45 mil 210 veces a la policía.

De acuerdo con La Vanguardia y redes sociales, el ciudadano turco hizo las llamadas entre el 15 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2018 sin interponer ninguna queja o denuncia.

En Facebook se ha dado a conocer que el departamento de comunicaciones y electrónica de la Policía de Estambul empezó a investigar a Can después de recibir varias quejas. El teléfono sonaba tantas veces que los agentes llegaban a ocupar gran parte de su tiempo en hacerle entender al hombre que no volviera a marcar el número de teléfono, siempre y cuando no fuera por una urgencia.

También te puede interesar: Influencer balconea a Maduro y su gran vidaen Turquía

De acuerdo con medios locales, ahora enfrenta cargos por 'impedir que un funcionario público cumpla con su deber'.

"Me divorcié de mi esposa hace dos años. He estado bebiendo constantemente. Estaba deprimido y no tenía con quién hablar, así que llamé a la línea de emergencia de la Policía", señaló Can a los agentes.

En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

"Tendrían que haberlo derivado a un teléfono de ayuda o a un médico, obviamente no está bien psicológicamente", dijo una usuaria de Facebook. "Lo correcto es que lo hubieran llevado a un especialista en vez de burlarse de él y escucharlo durante horas", indicó otro.

La depresión es un trastorno que afecta al cerebro. Tener sentimientos de vacío, perder el interés, tener dificultad para concentrarse o sentir fatiga son algunos de los síntomas.

Aunque es necesario un tratamiendo médico, en ocasiones la gente afectada puede mejorar significativamente con el apoyo de un hombro amigo. Un buen consejo o una charla podrían salvar la vida.