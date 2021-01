Siempre sí se va Trump; inició la mudanza y lo celebran en redes

Washington.- La imagen de un camión de mudanzas ante la Casa Blanca se ha hecho viral en las redes sociales donde numerosos internautas celebran lo que definen como el inicio de la salida de Donald Trump de la sede de la Presidencia.

La fotografía, que muestra cómo un grupo de operarios descargan varios palés con cajas vacías en una de las entradas de la Casa Blanca, ha suscitado comentarios en Twitter como "hemos esperado cuatro años para ver esto", "¡qué bella vista!" o "¡está sucediendo!".



A beautiful sight: moving boxes arrive at the White House. (Via @erinscottphoto) pic.twitter.com/DkpmSt2zvC

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 14, 2021

A tan solo unos días de que el presidente dé el relevo a su sucesor, Joe Biden, el próximo 20 de enero, la mayoría de los comentarios celebran la inminente salida de Trump y su familia, que previsiblemente se mudarán a Florida.

Según informó el Departamento de Estado, el todavía presidente electo pasará la noche anterior, la del 19, en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington.

Además, las cosas prestadas a la Casa Blanca por varios museos controlados por el gobierno federal siempre se devuelven al final de un periodo.

CNN también menciona que antes de que los Biden se muden, la Casa Blanca primero se someterá a una limpieza Covid-19, de arriba a abajo, desde el ala este hasta el ala oeste.

Según los datos del contrato federal revisados ​​por la cadena, el total de la inauguración amplificada de la Casa Blanca en profundidad en este momento ronda el medio millón de dólares.

Según CNN, la primera dama, Melania Trump, ha estado moviendo artículos durante casi dos meses. El medio dice que ya ha completado varios envíos a Mar-a-Lago, el club privado de Palm Beach, Florida, donde se espera que resida la pareja.

También ha almacenado gran parte del mobiliario y la decoración de la familia. Una de las fuentes estima que Trump está empacado "alrededor del 50%" de la Casa Blanca, un trabajo que comenzó en serio en las semanas posteriores al día de las elecciones.

Hoy se informó que el presidente Trump se desplazará la mañana del miércoles próximo a su club Mar-a-Lago de Florida para pasar sus últimas horas en el cargo, mientras asume en Washington su reemplazo, el demócrata Biden, en medio de extremas medidas de seguridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Macaulay Culkin celebra que Donald Trump fue borrado de 'Mi Pobre Angelito 2'

Trump llama a la unidad sin mencionar aval a juicio en su contra en EU

Nueva York rompe contratos con Trump por asalto en el Capitolio de EU