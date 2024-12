Stray Kids, BTS, Seventeen y idols del Kpop, de luto por accidente aéreo.

Stray Kids, BTS, Seventeen y muchos ídolos del K-Pop y producciones televisivas decidieron suspender sus actividades y lanzamientos para unirse al luto nacional por el accidente aéreo que cobró la vida de 179 personas en Corea del Sur.

El impacto del choque de un Boeing de Jeju Air contra un muro en el Aeropuerto Internacional de Muan, atribuido a un fallo en el tren de aterrizaje, ha tenido eco en distintos sectores del país, incluido el entretenimiento.

Stray Kids decidió reagendar el lanzamiento de su nuevo sencillo, citando la importancia de respetar el momento de duelo.

comunicó el grupo.

Big Hit Music, agencia de BTS, anunció la cancelación de los contenidos relacionados con el cumpleaños de V, programados para hoy 30 de diciembre.

expresó la empresa a través de sus redes sociales.

Hello, this is BIGHIT MUSIC.



We express our deepest condolences to the victims who lost their lives in the recent aviation accident and to their loved ones.



We would like to inform you that V’s birthday content, originally scheduled to be released today on December 30th, 2024…