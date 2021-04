Submarino desaparece cerca de Bali: tiene oxígeno para sólo 72 horas

En una carrera contra reloj se ha convertido la búsqueda de un submarino que desapareció de los radares de la marina de Indonesia en aguas del océano Pacífico: el oxígeno del que disponen los tripulantes de la nave alcanzará apenas para las próximas 72 horas

Autoridades de ese país consideran que probablemente se hundió a demasiada profundidad como para recuperarlo, lo que reducía mucho las posibilidades de sobrevivir de sus 53 tripulantes. Varios países vecinos se preparaban para sumarse a la compleja operación.

El KRI Nanggala 402, un submarino diésel, no realizó un reporte programado durante unas maniobras el miércoles. Las autoridades reportaron una mancha de aceite y olor a combustible diésel cerca de donde había comenzado su última inmersión, unos 96 kilómetros (60 millas) al norte de la isla turística de Bali, aunque no había pruebas definitivas que conectaran la mancha con el submarino.

Se estima que el submarino tendría oxígeno hasta las 3 de la madrugada del sábado, según dijo a la prensa el jueves el jefe del Estado Mayor de la Armada indonesia, el almirante Yudo Margono. Los rescatistas encontraron un objeto no identificado con un alto magnetismo en la zona, que las autoridades esperaban fuera el submarino.

Las autoridades indonesias creían que el submarino se había hundido a una profundidad de entre 600 y 700 metros (de 2.000 a 2.300 pies), mucho más que el límite de profundidad de unos 200 metros (656) estimado por una empresa que reacondicionó la embarcación entre 2009 y 2012.

La mayoría de los submarinos se destruyen si bajan más de 200 metros, debido a la presión sobre su casco, explicó Ahn Guk-hyeon, empleado de la firma surcoreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. La compañía renovó buena parte de los sistemas y estructuras internas del submarino indonesio, señaló, pero no tiene información actualizada porque no ha trabajado en la embarcación en los últimos nueve años.

Frank Owen, secretario del Instituto Submarino de Australia, también dijo que el submarino podría estar a demasiada profundidad para que operase un equipo de rescate.

“La mayoría de los sistemas de rescate sólo están evaluados hasta unos 600 metros (1.969 pies)”, explicó.

“Pueden bajar más porque tendrán un margen de seguridad en el diseño, pero las bombas y otros sistemas asociados con eso podrían no tener capacidad para operar. De modo que pueden sobrevivir a esa profundidad, pero no necesariamente operar”.

En noviembre de 2017, un submarino argentino desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes, casi un año antes de que se localizara el pecio a una profundidad de 800 metros (2.625 pies). En 2019 murieron 14 marineros debido a un incendio en un sumergible ruso de investigación de aguas profundas.

Se esperaba que el sábado llegaran a la zona buques de rescate de Singapur y Malasia. También Australia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, India y Turquía ofrecieron asistencia, señaló el Ejército.

En el submarino viajaban 49 tripulantes, su comandante y tres artilleros, según el Ministerio indonesio de Defensa.

La Marina dijo que podría haberse producido un fallo eléctrico durante la inmersión, que hiciera que el submarino perdiera el control y no pudiera ejecutar los procedimientos de emergencia que le habrían permitido volver a la superficie.

