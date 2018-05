¡Cobra venganza! Por matar a uno de su manada búfalo asesina a cazador

Agencia

Sudáfrica.- Búfalo asesina a cazador que había matado a uno de los suyos con su rifle de precisión, en Sudáfrica.

Un cazador de 54 años llamado Claude Kleynhans, murió el martes pasado tras haber sido atacado por el animal salvaje, mientras cazaba en un parque de la provincia nororiental de Limpopo.

De acuerdo con Noticieros Televisa, Kleynhans fue cazado por un búfalo horas después de que este asesinara a un miembro de su manada a orillas del río Levubu.

De acuerdo a medios locales, el cazador se preparaba para cargar el cadáver de su presa en su vehículo cuando el búfalo, un macho de la misma manada, lo embistió, provocándole una grave herida en la arteria femoral.

Kleynhans murió en cuestión de minutos debido a la herida que recibió.

También te puede interesar: Cazador mata a última loba salvaje

El cazador era uno de los más conocidos en Sudáfrica debido a su trayectoria de años detrás del gatillo de su rifle personalizado, pero cuando la noticia de su muerte llegó a las redes sociales, un gran número de internautas la celebraron.

Actualmente el perfil de Facebook de Kleynhans permanece abierto y cada hora recibe comentarios de gente que reprueba su pasatiempo, celebrando incluso su deceso y pidiendo que otros cazadores como él sufran un destino similar.

La última publicación del cazador en su cuenta personal de Facebook fue del video musical del tema No One Like Our God, de Lincoln Brewster.

En sus redes sociales, Kleynhans aparece en posando junto a los cadáveres de sus presas, en compañía de colegas cazadores que sonríen frente a los animales que asesinaron con sus armas de fuego.

En otras sostiene lo que parece ser un roedor vivo, en medio de la noche, en lo que parece ser una reserva especializada en la caza de animales locales.