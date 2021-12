Sudáfrica confirma su cuarta ola de Covid-19 ante la presencia de Ómicron

El Ministerio de Sanidad sudafricano declaró formalmente el comienzo de una cuarta ola de contagios del coronavirus debido al aumento de los casos debido a la incidencia del variante Ómicron.

Ante esto, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NICD) se encuentra actualizando su base datos por día para mantener informada a la población, lamentablemente los números arrojan una alza en los contagios.

Las 46,708 pruebas realizadas en las últimas 24 horas indica un total de 11, 125 casos nuevos, lo que representa una tasa de positividad del 23,8 %.

#COVID19 UPDATE: A total of 46,708 tests were conducted in the last 24hrs, with 11,125 new cases, which represents a 23.8% positivity rate. A further 1 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 89,966 to date pic.twitter.com/KSIrqfyHjE — NICD (@nicd_sa) December 5, 2021

Mientras que su resumen semanal revela que el índice de contagio ha subido un 5.9% más alto que la semana anterior.

#COVID19Surveillance The Testing Summary for week 47 reveals that the percentage testing positive was 8.3%, which was 5.9% higher than the previous week. Read the full report here: https://t.co/khApzSB8pC pic.twitter.com/1IvvR9HMjC — NICD (@nicd_sa) December 3, 2021

“El porcentaje de resultados positivos en la semana 47 fue más alto en Gauteng (15,9%), seguido de las provincias de Limpopo (9,2%), Noroeste (8,0%) y Mpumalanga (5,6%)” informó la dependencia.

The percentage testing positive in week 47 was highest in Gauteng (15.9%), followed by Limpopo (9.2%), North West (8.0%) and Mpumalanga (5.6%) provinces. pic.twitter.com/ZThsvKwLkE — NICD (@nicd_sa) December 3, 2021

Menciona que el mayor porcentaje de casos positivos se presentó en un grupo de edad que van desde los 10 a 14 años.

The highest percentage testing positive was observed in the age group 10-14 years (15.8%). pic.twitter.com/2z40gBuaTN — NICD (@nicd_sa) December 3, 2021

De acuerdo con europa press, Ridhwaan Suliman, titular del Consejo de Investigación Científica e Industrial, detalló que las declaraciones y explicó que las cifra de pruebas no explica el rápido incremento de los contagios. Manifestó que se hacerse más pruebas, “la tasa sería aún mayor”.

Por otro lado, el viceministro de Salud de la República de Sudáfrica, Sibongiseni Dhlomo afirmó que el país se encuentra de manera oficial en la cuarta ola y que los ingresos hospitalarios muestran que solo el dos por ciento de los casos corresponden a pacientes vacunados.

“Un enorme 98% es de no vacunados” dijo Dhlomo

