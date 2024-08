Suecia confirma primer caso de nueva cepa de la ‘viruela del mono’

Las autoridades de Suecia han confirmado un primer caso de mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, de una nueva cepa más grave después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia sanitaria internacional.

Por su parte, la directora general de la Junta Nacional Sueca de Salud y Bienestar, Olivia Wigzell, ha detallado que es el primer caso positivo fuera del continente africano y que la persona se contagió precisamente durante un viaje a una zona de África con un brote de esta cepa activo.

El epidemiólogo de la Autoridad de Salud Pública, Magnus Gisslen, ha indicado en rueda de prensa que el infectado ha recibido atención sanitaria en Estocolmo, añadiendo que el caso no supone "ninguna medida adicional de control de infecciones".

La aparición durante 2023 de la nueva variante en la República Democrática del Congo (RDC) y su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, y su detección en países vecinos es "especialmente preocupante" para la OMS.

"Today, the Emergency Committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #mpox https://t.co/yy4JsGgUXy pic.twitter.com/MHx2caxAhd