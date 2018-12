Prende fuego a su novia para quedarse con los niños

Agencia

TONAWANDA, Estados Unidos.- Un hombre fue a la cafetería en la que trabajaba su novia y le pidió que saliera un instante. Entonces la roció con líquido inflamable y le prendió fuego, informaron las autoridades del norte de Nueva York.

La policía de Tonawanda, al norte Buffalo, dijo que el hombre también se prendió fuego accidentalmente la tarde del lunes, debido a su cercanía con la mujer de 25 años. No se dio a conocer el nombre del sospechoso.

Ambos fueron trasladados al hospital con heridas graves que ponen en riesgo sus vidas. El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas del pasado lunes, cuando la joven recibió una llamada a su celular.

The Niagara Reporter has learned the identity of the woman who was the victim of a horrific domestic violence incident on Mon., December 17th, in Tonawanda when she was set on fire. Jessica Cameron, mother of two, is in critical condition at ECMC.https://t.co/usLbP3hg3y pic.twitter.com/CofaYiV3Yt