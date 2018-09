‘Sustancia misteriosa’ afecta a 50 niños en Nueva Zelanda

Agencia

NUEVA ZELANDA.- Al menos 50 escolares de la escuela primaria South End, ubicada en Carterton, Nueva Zelanda, han tenido que recibir tratamiento médico tras verse afectados por una "sustancia misteriosa". Según la prensa local, 40 de los niños fueron asistidos en el lugar, mientras que otros 10 debieron ser hospitalizados.

De acuerdo con actualidad.rt.com, este 21 de septiembre, un fuerte olor a amoníaco se sintió en el patio del colegio al momento en que, según la entidad educativa, "un avión pasó volando hacia el sur y un estudiante vio salir 'algo' de él". "Así que asumimos que era un fertilizante", agregó la escuela. Al poco, algunos alumnos empezaron a presentar síntomas tales como náuseas y vómitos.

Por su parte, el Servicio local de Incendios y Emergencias indicó posteriormente que no cree que la sustancia proviniera del avión. Tales reportes, según un portavoz, "no han sido confirmados en esta etapa, y no creemos que [la sustancia] haya venido de un avión (...). Simplemente, no sabemos de dónde vino. Eso es un misterio para nosotros en este momento".

Unidades de descontaminación, bomberos y ambulancias llegaron a la escuela para atender la situación. El incidente está siendo investigado.

Se intoxican más de 600 niños por comer alimentos dañados

Alrededor de 620 niños y niñas resultaron intoxicados luego de comer alimentos dañados o contaminados en seis recintos de estudio en la ciudad de Cañete, al sur de la capital de Perú.

Los escolares afectados tienen entre 6 a 12 años de edad y son beneficiados por el programa gubernamental de alimentación Qali Warma.

Las autoridades responsabilizan por lo sucedido a la empresa proveedora la empresa Man y Liu S.R.L, a la cual el Ministerio Público le inmovilizó todos sus productos para someterlos a análisis.

“Esta empresa distribuye desayunos a 180 instituciones educativas y el problema se ha presentado mayoritariamente en cuatro. Aparentemente sería la compota de frutas el origen de la intoxicación”, señaló el director ejecutivo del programa social Qali Warma, Mario Ríos.

Los familiares y representantes de los infantes exigen al Estado una respuesta en este particular.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación con el fin de aplicar las sanciones administrativas y judiciales en los casos que sea pertinentes.