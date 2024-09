Tailandia legaliza el matrimonio igualitario con reforma aprobada

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, ha oficializado este martes 24 de septiembre una histórica reforma del código civil, legalizando así el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A partir de enero del próximo año (2025), las primeras parejas podrán formalizar sus uniones en el país asiático.

Finally! Thailand’s marriage equality bill has received royal endorsement. It will soon be published and officially become law. pic.twitter.com/IBL0d4zMZI

Esta reforma, que ya había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento, introduce cambios clave en la definición de matrimonio.

Ahora, en lugar de referirse a ‘hombre y mujer’, el código se actualizará para hablar de ‘dos individuos’. Además, el estatus legal de las parejas dejará de ser ‘marido y mujer’ y pasará a ser ‘pareja casada’.

La promulgación definitiva se hizo pública a través de la Gaceta Real este martes. Sin embargo, será necesario esperar 120 días para que la ley entre en vigor.

Thailand's Marriage Equality Bill was published in the Royal Gazette after being endorsed by King Maha Vajiralongkorn.



The law will officially come into effect in 120 days. pic.twitter.com/cAEUKrt3ax