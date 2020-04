Libera Talibán varios prisioneros en sus esfuerzos por lograr la paz

Kabul.- El Talibán anunció el domingo la liberación de 20 prisioneros del gobierno afganos que estaban retenidos por el grupo, cumpliendo la primera parte de los compromisos en el histórico acuerdo de paz con Estados Unidos.

El acuerdo pide al gobierno que libere a 5.000 prisioneros talibanes a cambio de mil funcionarios capturados por los insurgentes.

El gobierno afgano liberó la semana pasada a sus primeros 100 prisioneros talibanes, y Jawed Faisal, portavoz del asesor de seguridad nacional afgana, dijo que en total 300 talibanes habían sido liberados por las autoridades.

Suhial Shaheen, vocero de la oficina política talibán, indicó en un tuit que los primeros prisioneros del gobierno serían entregados al Comité Internacional de Cruz Roja en la provincia sureña de Kandahar.

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar.