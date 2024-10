Tampa se niega a evacuar pese a Milton; policía lanza aviso final

A pesar del paso del huracán ‘Milton’, decenas de habitantes de Tampa en Estados Unidos decidieron quedarse en sus casas, dejando a sus familiares como al resto de la población con gran preocupación.

Al ver que eran muchas las personas que le dijeron ‘no’ a la idea de evacuar y dejar atrás sus hogares y pertenencias, las autoridades de Tampa lanzaron un aviso final y contundente:

Con esto, en caso de que ‘Milton’ deje a su paso daños catastróficos y víctimas mortales, la labor de reconocimiento de los cuerpos sin vida por parte de las autoridades será mucho más sencilla.

Por desgracia, que sea más fácil no significa que sea menos doloroso, pues a final de cuenta, se trata de vidas perdidas a manos de la naturaleza.

Desde ayer se comenzaron a sentir los vientos fuertes del fenómeno hidrometeorológico, por lo que desde negocios de todo tipo hasta hospitales y comisarías en la mencionada ciudad de la Bahía de Tampa, en la costa del golfo de Florida, hicieron todo lo posible por proteger las construcciones.

The AquaFence is back up at Tampa General Hospital to protect against storm surge from Hurricane Milton. pic.twitter.com/2Mirte5EtZ