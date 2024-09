Taylor Swift ‘pagará un precio’ por apoyar a Harris: afirma Trump

Donald Trump estaría en problemas con decenas de swifties tras asegurar que Taylor Swift ‘pagará un precio’ por apoyar en redes sociales a su rival, la candidata demócrata Kamala Harris.

Ayer, en su cuenta de Instagram, la compositora escribió un mensaje acerca de la importancia de prestarle atención al debate presidencial de Estados Unidos. En él, declaró que votaría por Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024.

Sobre esta publicación, el candidato republicano se lanzó contra Swift, a quien describió como una ‘persona muy liberal’.

"No era fan de Taylor Swift. Era solo una cuestión de tiempo. Ella no podía, no era posible apoyar a Biden. Pero ella es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata y probablemente pagará un precio por ello en el mercado", dijo Trump en entrevista al programa Fox & Friends.

Trump desvió la atención hacia Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, quien ha expresado su apoyo a Trump.

Por su parte, Taylor compartió en sus historias de Instagram un enlace para que los jóvenes estadounidenses se registren y encuentren las fechas e información pertinente para votar por adelantado. También exhortó a sus seguidores a investigar a fondo las propuestas de los candidatos.

Elon Musk generó controversia en redes sociales luego de ofrecer, de manera inusual, ‘darle un bebé’ a Taylor Swift, tras el respaldo de la cantante a Kamala Harris.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life