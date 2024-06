The New York Times pide a Biden dejar candidatura por la presidencia de EU

El influyente diario The New York Times ha instado al presidente de Estados Unidos Joe Biden a reconsiderar su participación en la carrera presidencial. Este llamamiento llega en un momento crucial, un día después de un debate controvertido frente al ex Mandatario Donald Trump, donde Biden enfrentó críticas sobre su desempeño.

El editorial del periódico no escatimó palabras para expresar su descontento con la actuación de Biden. "Biden no es el hombre que era hace cuatro años", afirmó el artículo, subrayando un cambio notable en la capacidad del presidente para enfrentar los desafíos políticos actuales. La falta de claridad y convicción en sus respuestas durante el debate fue un punto central de la crítica.

El análisis del debate del jueves por la noche fue contundente.

"(Biden) apareció el jueves por la noche como la sombra de un gran servidor público. Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó pedir cuentas a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus planes escalofriantes",

detalló el diario. Esta observación refleja una preocupación profunda sobre la habilidad de Biden para articular una visión clara y efectiva para un posible segundo mandato.

Además, el editorial no se detuvo en señalar solo las debilidades de Biden. También destacó la importancia de tener un líder que pueda enfrentar de manera contundente las tácticas agresivas y a menudo deshonestas de su oponente.

En este contexto, la incapacidad de Biden para contrarrestar las afirmaciones de Trump y mantener una postura firme ante las provocaciones se percibió como una desventaja significativa.

La opinión del diario sugiere que el actual ´presidente no logró inspirar confianza en sus planes y habilidades para un segundo mandato, lo que podría debilitar su posición frente a un electorado cada vez más dividido y crítico.

El Wall Street Journal concluye que la situación actual plantea a los demócratas una difícil decisión: mantener a Biden como nominado con todos los riesgos que ello implica, o buscar activamente un nuevo candidato que pueda ofrecer una alternativa más sólida y competitiva para las elecciones venideras.

Ya no debato como antes: Biden

Horas antes, Joe Biden, aceptó que tuvo deficiencias en el debate ante el expresidente Donald Trump, sin embargo, afirmó que tiene la capacidad y sabe cómo hacer las cosas, a diferencia del republicano.

En respuesta a las críticas, Biden se dirigió a sus partidarios en un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, donde reconoció sus deficiencias en el debate.

"Ya no debato tan bien como solía hacerlo", admitió Biden. No obstante, enfatizó su experiencia y habilidades para desempeñar el cargo de presidente: "Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas".

(Con información de Reforma y The Associated Press)