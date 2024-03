'The Sun' espera calma tras revelarse video de Kate Middleton

El diario The Sun espera calma en redes sociales después de que se difundiera un video que muestra a la princesa de Gales, Kate Middleton caminando junto a su esposo, el príncipe William.

La pareja real fue captada por las cámaras el fin de semana, visitando un comercio local cerca de su residencia oficial.

Según testigos que vieron a Kate y William, señalaron que la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis, se veía feliz y relajada mientras pasaba la tarde en compañía de su esposo.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

El video que capta a Kate Middleton se volvió viral después de que X (antes Twitter) se inundara de teorías conspirativas sobre la presunta muerte de un miembro de la familia real británica.

Por supuesto, la poca información oficial sobre el estado de salud de la princesa y el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, ocasionó que ambos encabezaran la lista de posibles fallecidos.

Claro, el video terminó -o eso se espera- con las teorías sobre una cirugía de Middleton que salió mal o de un trasplante de órgano que la dejó en coma.

En cuanto al estado del monarca británico, la cuenta oficial de The Royal Family publicó una fotografía del encuentro matutino del rey Carlos III con veteranos de la Guerra de Corea, el cual tuvo lugar en el Palacio de Buckingham.

🤝 This morning, the King met veterans of the Korean War at Buckingham Palace to mark 70 years since the signing of the armistice which ended the conflict.



60,000 service personnel from across Britain and the Commonwealth saw action, with 1,100 losing their lives.



Later… pic.twitter.com/KxpIMcaZRg