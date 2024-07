Tifón 'Carina' y depresión tropical 'Butchoy' dejan 36 muertos en Filipinas

Al menos 36 personas han muerto a causa del paso del tifón 'Carina' por el suroeste de Filipinas, un fenómeno meteorológico al que se ha sumado la depresión tropical 'Butchoy', que también ha provocado estragos en la zona.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) indicó en un comunicado que ya se han logrado identificar a catorce de las víctimas mortales, todas ellas registradas en plena temporada de lluvias monzónicas, un periodo que puede alargarse hasta el mes de noviembre.

La agencia gubernamental se encuentra analizando el fallecimiento de otras doce personas, a las que se suman por el momento al menos seis heridos y tres personas que se encuentran en paradero desconocido.

Se estima que en total unas 4,5 millones de personas se han podido ver afectadas, lo que supone unas 1,2 millones de familias aproximadamente. El mayor número de afectados se concentra en Luzón Central.

