Tim Walz acepta participar en debate vicepresidencial contra J.D. Vance

El gobernador de Minesota Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, anunció el pasado miércoles que está dispuesto a participar el 1 de octubre en un debate vicepresidencial en la cadena de televisión estadounidense CBS contra el candidato republicano a la Vicepresidencia, J.D. Vance.

"Nos vemos el 1 de octubre, JD", ha declarado Walz a través de su perfil en la red social X después de que CBS ofreciera a los candidatos varias fechas: el 17 de septiembre, el 24 de septiembre, el 1 de octubre y el 8 de octubre como opciones para un debate en la ciudad de Nueva York. Los comicios se celebrarán el 5 de noviembre.

Trump retó la semana pasada a Harris, virtual aspirante demócrata, a celebrar tres debates televisados en septiembre en vez de uno: los días 4, 10 y 25, fechas que ha dicho esperar "con ganas" y sobre las que ha reconocido que aún quedan por concretar todos los detalles.

La cadena ABC ya ha confirmado que organizará uno de estos cara a cara el 10 de septiembre, ya que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo.

