Tina Tchen, directora de Time´s Up renuncia tras escándalo de Andew Cuomo

Tina Tchen, directora general y presidenta del grupo de activistas contra el acoso sexual Time's Up, renunció el jueves ante las revelaciones de que líderes de su grupo aconsejaron al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo sobre cómo manejar las acusaciones en su contra por una conducta sexual inapropiada.

En un comunicado publicado en Twitter, Tchen — ex jefa de personal de Michelle Obama — dijo que ha "pasado toda una carrera luchando por el cambio positivo para las mujeres", pero que no era la persona correcta para encabezar la organización de la era del #MeToo en este momento.

"Estoy especialmente consciente de que mi posición en la dirección de TIME'S UP se ha convertido en un doloroso y divisivo punto de atención, en el que precisamente aquellas mujeres y otros activistas que deberían trabajar juntos para luchar por el cambio, están en vez luchando entre sí de formas perjudiciales", escribió.

Monifa Bandele, una organizadora de Movement for Black Lives que dejó la organización MomsRising para convertirse en directora operativa de Time's Up en octubre, será directora general interina.

La renuncia de Tchen surge tras la salida de Roberta Kaplan, quien dejó el puesto de presidenta de la junta directiva de la organización el 9 de agosto. Cuomo, por su parte, dejó la gubernatura esta semana tras meses resistiendo los llamados para su renuncia.

Una investigación independiente, supervisada por la secretaria de Justicia de Nueva York, concluyó en un reporte que Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. El reporte dice que una de las principales asesoras de Cuomo, Melissa DeRosa, envió a Kaplan una carta que buscaba desacreditar a la primera acusadora pública de Cuomo, Lindsey Boylan, para que la revisara.

"La señora Kaplan leyó la carta a la directora del grupo de activistas Times Up, y ambas supuestamente sugirieron que, sin las declaraciones sobre la interacción de la señora Boylan con colegas masculinos, la carta estaba bien", señaló el reporte, sin nombrar explícitamente a Tchen.

La carta, que finalmente no fue publicada, fue escrita a finales del año pasado, después de que Boylan acusó a Cuomo de hacer comentarios inapropiados, pero antes de ella que detallara explícitamente las acusaciones sobre toqueteos y besos no deseados. La misma Time's Up solicitó una investigación después del segundo comunicado de Boylan.

Tchen había resistido los reclamos para que dejara el puesto por semanas, pero dijo el jueves que era tiempo de "renunciar y seguir trabajando por el cambio de otras maneras".

Boylan criticó la forma en la que Tchen describió los motivos que llevaron a su renuncia, acusándola de "no asumir responsabilidad por el daño que ha causado".

"No estamos peleando. No estamos confundidas", tuiteó Boylan.

Otra de las acusadoras de Cuomo, Charlotte Bennett, hizo eco de las palabras de Boylan al comparar a Tchen con el exgobernador demócrata.

Ella "se va de la misma forma que nuestro exgobernador, mencionando sus logros, señalando a otros e intentando justificar su inexcusable comportamiento", tuiteo.

Carrie Goldberg, quien representó a una de las acusadoras del ex productor cinematográfico Harvey Weinstein, también criticó el comunicado de Tchen.

"No es preciso decir que activistas/mujeres están 'luchando entre sí'", tuiteó. "En vez de eso son supervivientes en las trincheras, hastiadas de los poderosos que hacen acuerdos en secreto y acaparan el control".

También te puede interesar:

¡Se acabó! La década de Andrew Cuomo como gobernador de NY

Cuomo ya no será investigado por la Asamblea de NY porque ha dimitido

Cuomo: Reclaman por alterar el saldo real de las muertes en hogares de ancianos