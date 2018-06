¡De terror! Periodista lanza tuits durante tiroteo en periódico

Agencia

Estados Unidos.- Momentos después del tiroteo en el periódico Capital Gazzette de Annapolis, Maryland, uno de sus periodistas, Phil Davis, se desahogó en su cuenta de Twitter la sensación que se vivió en la redacción.

"Un tirador solitario disparó a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas", comenzó su hilo, según el portal Infobae.

También te puede interesar: ¡Ajuste de cuentas! Tiroteo en Francia deja lesionados

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

"El tirador disparó a través de la puerta de vidrio de la oficina y abrió fuego sobre varios empleados. No puedo decir más y no quiero dar a nadie por muerto, pero esto está muy mal", siguió.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

"No hay nada más aterrador que oír cómo le disparan a muchas personas mientras tú estás bajo tu escritorio y luego escuchar al tirador recargando su arma", contó.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

“Estoy ahora esperando para ser entrevistado por la policía. Estoy seguro y ya fuera de la oficina", concluyó su relato.

Más tarde, en una entrevista, describió como "una zona de guerra" la situación que vivió dentro de la redacción del periódico.

A modo de precaución tras el tiroteo en el diario Capital Gazette de Annapolis, el Departamento de Policía de Nueva York movilizó a sus agentes a la sede de los principales medios de la ciudad, como el diario The New York Times y la cadena ABC News.

En Los Ángeles la policía decidió la misma medida y, a través de Twitter, informó que estaba reforzando la seguridad en las redacciones locales. También instó a la población a "confiar en sus instintos" y estar preparada para alertar a las autoridades si observa algún movimiento extraño.

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo registrado este miércoles en un periódico de Annapolis, según informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido.