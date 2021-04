Tiroteo en escuela de Tenesse deja varios heridos; ya hay un detenido

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Policía de Knoxville informó este lunes que varias personas, incluido un oficial de KPD, recibieron disparos luego de un tiroteo en una escuela secundaria de Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, la policía detalló que aún continúa con la investigación, por lo que recomendó evitar la zona.

Asimismo, especificó que los padres pueden recoger a los menores en el campo de béisbol detrás de la escuela secundaria Austin-East, cerca de Wilson y S. Hembree.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

Medios locales, como Knox.news, dieron por concluido el suceso y señalaron que hay un detenido. Explican además que el agente de policía herido es el encargado de la seguridad de este centro escolar.

Bob Thomas, superintendente de los centros educativos del condado de Knox, aclaró en su cuenta de Twitter que el edificio que alberga el instituto ya fue asegurado y que los estudiantes, que no se vieron envueltos en el incidente, fueron enviados a casa con sus familias.

The school building has been secured and students who were not involved in the incident have been released to their families.