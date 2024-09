Tiroteo en Georgia: Colt Gray comparece ante tribunal este viernes

Colt Gray, el presunto tirador de 14 años que provocó una masacre en la escuela secundaria Apalachee en Georgia, Estados Unidos, compareció este viernes 6 de septiembre ante un tribunal.

El adolescente causó ruido a nivel mundial tras darse a conocer que el miércoles 4 de septiembre disparó un arma de fuego en repetidas ocasiones, dejando un saldo de cuatro fallecidos y nueve heridos.

Por desgracia, una de las víctimas mortales era un menor de edad con nacionalidad mexicana, identificado como Christian Angulo.

Este viernes Gray ha comparecido por primera vez ante el juez, que formalizó los cargos en su contra, a la vez que le recordó que será juzgado como un adulto. Sin embargo, no podrá en ningún caso ser condenado a la pena de muerte.

Colt Gray mató a dos estudiantes (Christian Angulo y Mason Schermerhorn) y dos profesores (Richard Aspinwall y Christina Irimie), además dejó heridas a otras nueve personas.

Sólo uno de los cuatro cargos de asesinato basta para que pueda ser condenado a cadena perpetua, explicó el juez Currie Mingledorff.

Durante su visita al tribunal, el presunto autor de la masacre no se declaró inocente ni culpable.

