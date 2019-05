Tornado deja estela de destrucción en Estados Unidos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Meteorólogos de Estados Unidos han catalogado como “particularmente peligroso” a un sistema de tormentas que afectan la zona centro y sur del país; hoy este mal clima provocó un tornado.

Un torbellino tocó tierra a las 6:30 de la mañana cerca del aeropuerto de Tulsa, en Oklahoma, sin que de momento se conozca la magnitud de los daños o si dejó víctimas. Esto ocurrió después de que la lluvia provocó el cierre de una autopista interestatal, lo cual dejó varadas a personas que fueron rescatadas en otras partes del estado, publica el portal de noticias Telemundo.

Unos cuantos tornados se originaron con la tormenta que también trajo lluvias torrenciales, pero hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque sí algunos daños, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Some of the most incredible videos we receive are from the viewers, right outside of their homes! This is a video of the Mangum tornado earlier today from Dawson Henry. @kfor #okwx pic.twitter.com/iW3KyofNkp