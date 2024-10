Trump arremete contra Liz Cheney tras su apoyo a Kamala Harris

Donald Trump lanzó duras críticas contra Liz Cheney en su plataforma Truth Social luego de que la excongresista republicana de Wyoming lo atacara en un evento de campaña de Kamala Harris.

Cheney, conocida por ser una de las principales voces críticas de Trump dentro del Partido Republicano, denunció las acciones del expresidente durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

En su mensaje, Trump se burló de Cheney, mencionando que había perdido su escaño "por el margen más amplio en la historia del Congreso" y la calificó de “halcón de guerra con un coeficiente intelectual bajo”.

Has Liz Cheney, one of the dumber people in politics, ever looked at the horrible statements she’s made about Lyin’ Kamala Harris? Every view and policy is the exact opposite of what Cheney and her equally ridiculous father, who got us into the never ending Wars in the Middle…