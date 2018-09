Niega Trump muerte de miles de personas en Puerto Rico

Agencia

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump negó la muerte de alrededor de 3 mil personas por los dos huracanes que azotaron Puerto Rico el año pasado, e incluso, acusó al Partido Demócrata de difundir cifras falsas para perjudicarlo.

De acuerdo a SDP Notiicias, en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense escribió: “no murieron 3 mil personas en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando dejé la isla, después de que la tormenta había golpeado, había entre 6 y 18 muertos. Conforme pasó el tiempo, el número no creció mucho. Mucho tiempo después, comenzaron a reportar números desorbitares, como de 3 mil”.

También te puede interesar: Te decimos cuándo viajar sin gastar mucho

Y en un segundo tuit, agregó: “Esto fue obra de los demócratas con la intención de hacerme lucir lo peor posible aun cuando junté exitosamente miles de millones de dólares para ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico. Si una persona moría por cualquier razón, como por vejez, simplemente lo agregaban a la lista. Mala política. Yo amo a Puerto Rico”.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...