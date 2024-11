Trump elige a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca

El virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el magnate republicano Donald Trump, ha anunciado los primeros nombramientos para su próxima administración.

Entre ellos, destaca la designación de Susie Wiles, quien lideró su campaña, como nueva jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Con esta elección, Wiles se convierte en la primera mujer en ocupar este importante cargo.

El 'número dos' de Trump, J.D. Vance, ha celebrado la decisión, considerando que ‘es una gran noticia’ porque Wiles ‘ha sido un gran activo’ para el expresidente durante la campaña y también lo será en la Casa Blanca.

Wiles es una activista republicana respetada en el estado de Florida, donde también ha trabajado en la campaña de Ron DeSantis para gobernador, si bien dejó su equipo en medio de un aumento de las tensiones.

