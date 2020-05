Trump llama "matones" a manifestantes de Minneapolis

Washington.- El presidente Donald Trump amenazó el viernes con tomar medidas para colocar la ciudad de Minneapolis "bajo control", calificó de "matones" a los manifestantes indignados por la muerte de George Floyd, quien murió luego de que un policía se arrodilló presionando su cuello, causando que no pudiera respirar.

Trump se mostró más enérgico en sus palabras ante los hechos violentos del jueves por la noche en Minneapolis. "Estos MATONES deshonran la memoria de George Floyd y no lo permitiré", escribió poco antes de la 1 de la mañana.

This is the moment when Minneapolis police officers abandoned the 3rd precinct building. Rioters chased them as they left and continued to throw objects at the police vehicles. pic.twitter.com/KoxAAYiUIN

Trump dijo que habló con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y le dijo que "las fuerzas armadas están con él hasta el final. Cualquier dificultad que haya nosotros tomaremos el control, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros. ¡Gracias!".

