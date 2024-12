Trump promete acabar inmediatamente con la ‘locura transgénero’ en EU

Donald Trump ha declarado su intención de acabar inmediatamente con la ‘locura transgénero’ y hacer del reconocimiento de solo dos géneros (masculino y femenino) una ‘política oficial’.

Frente a sus seguidores en el ‘AmericaFest 2024’ en Phoenix, Arizona, el magnate declaró que lo logrará ‘con un simple trazo de su pluma’ en su primer día como presidente de Estados Unidos.

En su discurso, también prometió tomar medidas para restringir la participación de hombres en deportes femeninos, en referencia a las mujeres trans.

Trump vows to stop ‘transgender lunacy’ and recognize only two genders: ‘Doesn’t sound too complicated, does it?’ https://t.co/WFrtK7aZj8 pic.twitter.com/adVOtvG3zT