Trump y la obispa demócrata: un sermón que ha desatado polémica

Este miércoles, el presidente Donald Trump expresó su descontento hacia la reverenda Mariann Edgar Budde, obispa episcopal de Washington D.C., calificándola como ‘desagradable’ tras el Servicio Nacional de Oración.

Durante este evento, llevado a cabo ayer, Budde ofreció un mensaje que abordó temas sensibles como la inmigración, los refugiados y los derechos de la comunidad LGBT, lo que Trump percibió como un ataque político.

En su discurso, Budde instó al mandatario a mostrar ‘misericordia’ hacia las familias inmigrantes, subrayando el temor de los niños cuyos padres enfrentan el riesgo de deportación.

Bishop Mariann Edgar Budde: "The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors...may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away." pic.twitter.com/iXaHJrPsof