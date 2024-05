Turbulencia deja 12 heridos durante vuelo de Qatar Airways entre Doha y Dublín

Doce personas resultaron heridas cuando un avión de Qatar Airways que volaba de Doha a Dublín sufrió turbulencias el domingo, según informaron las autoridades aeroportuarias. De los heridos, ocho fueron hospitalizados.

El vuelo QR017, un Boeing 787 Dreamliner, aterrizó sin problemas antes de la 1 de la tarde (1200 GMT) en el aeropuerto de Dublín.

