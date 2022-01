Ucrania pide a Rusia retirar las fuerzas militares e invita al diálogo

La amenaza militar sigue latente en Ucrania por ello el domingo pasado pidió a Rusia retirar sus tropas para continuar por la vía diplomática, pues el país considera que sus funcionarios hablan con seriedad cuando afirman que “no quieren guerra” aunque se demuestre lo contrario.

A través de su cuenta oficial de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba solicitó al país liderado por Vladimir Putin continuar con el compromiso diplomático y quitar sus tropas, las cuales se encuentran acumuladas a lo largo de las fronteras de Ucrania.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.