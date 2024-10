UE insta a cumplir compromisos y alerta sobre armas nucleares

El Servicio Europeo de Acción Exterior solicitó a los estados con armas nucleares a cumplir sus compromisos internacionales, subrayando las ‘gravísimas consecuencias’ que conllevaría su uso.

Este llamado coincide con la entrega del premio Nobel de la Paz a Nihon Hidankyo, una organización compuesta por sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que ha dedicado décadas a promover el desarme y la paz global.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO