Un crimen contra la humanidad que los niños puedan cambiar de género: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin calificó como “un crimen contra la humanidad” que en las instituciones o en el hogar se les enseñe a los niños que pueden cambiar de género, el mandatario habló de este tema sin restricciones sobre el enfoque occidental en relación a la identidad de género.

Durante una conferencia en Sochi, una de las voluntarias de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2021, cuestionó a Putin sobre el color de los uniformes los cuales contienen los colores de la bandera LGBTQ+ y en Rusia se prohíbe la propaganda homosexual.

“Si usted cree que yo diseñé este uniforme, está muy equivocada. Nosotros no prohibimos nada y no casamos a nadie, en Rusia no hay ninguna responsabilidad penal por esas relaciones a diferencia de otros países en el mundo. Por ello podemos sentirnos tranquilos, pero por favor dejen a los niños en paz” respondió el mandatario.

Putin cree que a causa de que los gobiernos progresistas y al empuje de la comunidad LBGTQ+, los menores se encuentran acorralados para decidir algo que es muy significativo en sus vidas.

“Ante la presión, un niño se ve obligado a tomar una decisión que puede arruinar su vida. Nadie consulta siquiera a los psicólogos infantiles respecto a si un niño es capaz de tomar estas decisiones a cierta edad. Reitero, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto se está acercando a un crimen contra la humanidad disfrazado con el nombre y bajo la bandera del progreso” expresó Putin.

Cabe señalar que el gobierno de ruso, no permite el matrimonio igualitario, además prohíbe las adopciones para personas trans. Así como el cambio de identidad de documentos oficiales está totalmente restringido para la comunidad LGBTQ+.

