Arnold Schwarzenegger desenvaina la espada contra Trump: 'es el peor presidente de la historia'

Duro y contundente. Arnold Schwarzenegger calificó al presidente Donald Trump como el "peor presidente de la historia" de Estados Unidos y comparó el asalto en el Capitolio de Washington con actos propios del nazismo alemán.

señaló Schwarzenegger en un mensaje en video en el que además comparó la espada de “Conan”, uno de sus personajes más famosos, con la templanza de la democracia de Estados Unidos.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5