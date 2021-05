Un fuerte sismo sacudió el norte de Japón el sábado en la madrugada (hora local), remeciendo edificios en Tokio sin que haya riesgo de un tsunami. No se informó de víctimas ni daños.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el terremoto tuvo una magnitud de 6,6 y ocurrió a una profundidad de 60 kilómetros (36 millas).

El sismo tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura norteña de Miyagi, la zona devastada en marzo de 2011 por un terremoto y subsecuente tsunami que dejaron unos 20.000 muertos.

🚨#BREAKING:A Large powerful 6.8 magnitude earthquake off the Japanese coastline near Tokyo has sparked fear of a possible tsunami



📌#Hawaii | #HI



The NOAA now advises there is no active threat to any US coastlines After the following large M6.8 Tokyo quake pic.twitter.com/epmEKvVjpF