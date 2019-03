Tornado mata a dos personas en Alabama (Video)

Agencia

BEAUREGARD, Alabama.- Al menos dos personas murieron el domingo por lo que pareció ser un tornado en Alabama durante una jornada en la que intensas tormentas destruyeron casas móviles, derribaron árboles y dejaron una estela de destrucción a su paso en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades.

Se emitieron advertencias de tormenta para Georgia, Florida y Carolina del Sur.

Sin embargo, un par de horas después, algunas fuentes hablan de hasta 14 personas muertas a causa del tornado.

De acuerdo con información de AP, docenas de rescatistas fueron convocados para que apoyaran en el condado Lee, de Alabama, después del paso de lo que aparentemente fue un enorme tornado el domingo por la tarde. Al menos dos personas murieron y muchas más resultaron heridas en la pequeña comunidad de Beauregard, dijo Rita Smith, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado.

“Tenemos a unos 150 rescatistas allá”, le dijo Smith a The Associated Press vía telefónica. “Están haciendo una labor fenomenal. Tristemente, sabemos que hay dos muertes confirmadas y muchos, muchos lesionados”.

Múltiples viviendas fueron destruidas o dañadas en Beauregard, una comunidad a unos 95 kilómetros (60 millas) al este de Montgomery, la capital estatal, agregó.

Evidencia captada por radar y video mostró lo que parecía ser un gran tornado que cruzaba cerca de Beauregard poco después de las 2 de la tarde del domingo, dijo el meteorólogo Meredith Wyatt, de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Birmingham, Alabama.

En el poblado rural de Talbotton, en Georgia, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de Atlanta, un puñado de personas resultaron heridas ya sea por poderosos vientos en línea recta o un tornado que destruyeron varias casas móviles y dañaron otros edificios, dijo Leigh Ann Erenheim, directora de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Talbot.

En tomas difundidas por televisión podían apreciarse edificios aplastados con los tejados desprendidos, vehículos volcados y escombros por todas partes. Los árboles se habían quedado sin ramas.

