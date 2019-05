Dan a conocer impactantes videos de la caída de un meteorito en Australia

Agencia

AUSTRALIA.- La madrugada del lunes en Australia, el cielo se iluminó en plena noche y un haz de luz cayó a toda velocidad contra la Tierra. Cámaras de seguridad capturaron el momento en que un meteorito cayó en suelo terrestre, ahora se han vuelto públicos los impresionantes videos.

De acuerdo a El Clarín, el destello asombró a los ciudadanos de Alice Springs y Tennant Creek. Fue una lluvia de meteoritos que dejó impactados a los habitantes de estas ciudades australianas y generó miedo por el fuerte ruido que se escuchó y las vibraciones producidas.

El jefe de la Policía, James O’Brien, aseguró ante los medios que los agentes recibieron una llamada telefónica de un residente sobre una “luz blanca magnífica y brillante que iluminó Alice Springs como si fuera de día”. También hubo informes de ruidos como truenos, ruidos y ventanas temblando.

En tanto, Brad Tucker, astrofísico de la Universidad Nacional de Australia, expresó en diálogo con Daily Mail que se trató de una lluvia de meteoros impresionante. “El color verde-azul indica que tenía hierro, la mayoría sí, probablemente no era tan grande, tal vez de tres a cinco metros”, dijo el especialista.

A su vez, detalló que este fue uno de los miles de meteoritos que cayeron aunque los demás al ser más pequeños no fueron tan fácil de divisar.

El impactante video donde se ve perfectamente al meteorito caer y generar una estela de color azulada en el cielo australiano fue capturado por una cámara de seguridad de la policía local. Tras lo sucedido, los oficiales revisaron las grabaciones y encontraron el momento preciso.

Luego, las autoridades policiales decidieron compartir este video en sus redes sociales y rápidamente se viralizó, siendo replicado en todo el mundo. “Estaba despierto y escuché que esto golpeaba la atmósfera, el sonido que hizo, dos explosiones rápidas, se quedará conmigo por mucho tiempo … EPIC”, escribió uno de los residentes que presenció este increíble momento.

