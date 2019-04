Difunden videos de incendio en Bangkok; personas saltaron al vacío

Agencia

TAILANDIA.- Por lo menos tres personas han muerto y otras siete resultaron heridas en un incendio que se extendió este miércoles en un hotel del centro de en Bangkok (Tailandia).

De acuerdo a RT, según la prensa local, algunas de las víctimas que se encontraban en el epicentro del incendio saltaron al vacío en un intento por salvar sus vidas.

También te puede interesar: Policía impiden que una mujer salte de un puente (Video)

Informes preliminares indican que el incendio se generó en un conducto de ventilación de humo de la octava planta del CentralWorld, que se encuentra junto al hotel Centara Grand, en una concurrida zona comercial de la capital tailandesa.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5