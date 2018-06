Por qué no debes asar un malvavisco en un volcán como Kilauea

ESTADOS UNIDOS.- El Servicio Geológico de EE.UU. respondió a una pregunta realizada en broma por un usuario de Twitter, y explicó por qué en realidad no sería una buena idea usar un volcán para cocinar.

Mientras continúa la erupción del volcán Kilauea (Hawái, EE.UU.), el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus silgas en inglés) continuamente publica actualizaciones sobre el fenómeno en su cuenta de Twitter, pese a todo el trabajo que esto les genera, el servicio se dio el tiempo suficiente para responderle a un internauta que si bien fue lanzada en broma, la explicación científica que le dio causó revuelo en redes sociales.

El usuario preguntó en Twitter si se podía cocinar: "¿Es seguro asar malvaviscos sobre las grietas volcánicas, suponiendo que tengas un palo lo suficientemente largo?, ¿los malvaviscos resultarían venenosos?", consultó el usuario Jay Furr a la agencia este 29 de mayo.

La respuesta fue: "Vamos a tener que decir que no, no es seguro (por favor, ¡no lo intenten!)", respondió la USGS en Twitter. Personal del Servicio Geológico continuó con su explicación: "Si la grieta emite una gran cantidad del dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno, sabrían mal. Y si al azúcar se le agrega el ácido sulfúrico que se encuentra, por ejemplo, en el 'vog' [la contaminación atmosférica causada por la erupción], obtendrá una reacción bastante espectacular".

Ve aquí una muestra de la reacción química del azúcar con el ácido sulfúrico

Afortunadamente, a nadie hasta el momento se le ha ocurrido en realidad la idea de tostar estas golosinas sobre el volcán Kilauea.

@USGSVolcanoes Is it safe to roast marshmallows over volcanic vents? Assuming you had a long enough stick, that is? Or would the resulting marshmallows be poisonous? @JimGriffith_SV @DrFunkySpoon