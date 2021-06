Amazon destruye millones de productos no vendidos o devueltos: ITV News

De acuerdo con una investigación realizada por el canal de televisión ITV News, Amazon destruye millones de artículos en excelentes condiciones cada año. A veces en lotes semanales que alcanzan los 200 mil productos.

Los productos que son destruidos son artículos que no se vendieron o bien fueron devueltos por los compradores, la mayoría en excelentes condiciones e incluso en sus cajas originales sin abrir.

Todo salió a la luz debido a que un almacén de Amazon en Dunfermline, Reino Unido, cajas completas de productos se encontraban marcadas con la etiqueta “destruir”.

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.



Many of the products - including smart TVs and laptops - are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM