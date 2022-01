¿El cajero automático te dio mal el dinero? Sigue estos pasos para solucionarlo

Si al sacar dinero del cajero automático este no te entregue la cantidad correcta, estás en todo tu derecho de solicitar al banco que resuelva la falla, en caso de no obtener respuesta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) te asesora si no recibes el monto que solicitaste en el cajero.

Ya sea con tarjeta de crédito o débito, tendrás que realizar un trámite para que el banco resuelva la falla:

Primer paso: ponte en contacto con el banco para informar sobre la situación y este genere un reporte, los puedes hacer desde tu celular al número de atención a clientes, este lo puedes consultar al reverso tu tarjeta o lo puedes hacer desde los teléfonos instalados en las instalaciones. Se necesita tener el número del cajero que tuvo el problema, este lo encontrarás a un costado de la máquina.

Segundo paso: Al realizar la llamada te solicitaran datos generales para comprobar tu identidad; nombre completo, número de tarjeta o cuenta y te pedirán un breve relato de los hechos.

En caso de que la sucursal en donde te encuentres esté abierta, puedes acudir al área de Servicios al Cliente, únicamente te pedirán tu identificación oficial (INE o pasaporte) para levantar el reporte.

Este trámite puede tener una duración de 24 horas y extenderse a 20 días después de haber presentado la queja con el banco correspondiente, te brindarán un número de folio.

Precauciones al retirar dinero en un cajero automático: CONDUSEF

Programa tus necesidades de efectivo y retira la cantidad adecuada.

Verifica que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta.

Tapa el teclado con tu mano cuando vayas a digitar tu NIP.

Evita utilizar tu tarjeta (crédito o débito), en lugares de dudosa reputación.

Omite el uso de cajeros (ATM), en lugares obscuros y poco concurridos, sobre todo por la noche.

De preferencia utiliza cajeros ubicados en sucursales bancarias propias de tu banco emisor para evitar pagar comisiones.

En caso de utilizar un cajero distinto a tu banco emisor, recuerda que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que el usuario decida si acepta continuar con la operación.

Guarda tus recibos, ya que con ellos podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo.

