FED eleva 50 puntos base su principal tasa de interés

Como esperaban los analistas e inversionistas, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció este miércoles, la séptima alza consecutiva en su principal tasa de interés y la llevó a un nivel máximo de 15 años.

Considerado el banco central más influyente del mundo, la Fed elevó 50 puntos base su principal tasa para alcanzar un rango que va de 4.25% a 4.50% anual, desde un intervalo de 3.75% a 4%.

Se trata del nivel más alto de la tasa en 15 años, desde diciembre de 2007, cuando la bajó de 4.50% a 4.25%.

La mayor tasa tiene como objetivo frenar la inflación en la Unión Americana, donde la carestía fue de 7.1% en noviembre, tras alcanzar un pico de 9.1% en junio, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de la Unión Americana.

