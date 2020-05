En GB les faltan sus pubs. En México, ¿qué extrañamos más por la cuarentena?

Londres.- “Estamos privándolos del antiguo a inalienable derecho del pueblo libre del Reino Unido a ir al pub. Sabemos cómo se siente la gente”, dijo el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, al anunciar con tono consternado el cierre de los bares por el coronavirus el 20 de marzo, tres días antes de disponer una cuarentena generalizada.

El pub es como la segunda casa de los británicos, tanto para los bebedores como para los no bebedores. Es donde se reúnen amigos y familias en los buenos tiempos y también en los malos, donde se conocen las parejas en una primera cita y donde rompen la relación. Donde se dejan correr las horas sin mucho qué hacer o decir.

Los pubs ocupan un lugar especial en la cultura británica y son un fenómeno único en el mundo. Son un componente esencial de la identidad nacional desde el caserío más modesto del sudoeste de Inglaterra, como The Montague Inn de Somerset, hasta el Sein Inn de la isla de Skye, en Escocia, más enfocado en el whisky.

Y en México, ¿qué extrañamos más?

Sí, seguramente acertaste. En nuestro país, más que extrañar el lugar físico donde bebemos, extrañamos precisamente lo que más nos gusta tomar: la cerveza.

Y es que, para la mayoría de los mexicanos, principalmente lo del norte del país, las costas del Pacífico, el Golfo y la Península de Yucatán, la cerveza es el pretexto para reunirnos con los amigos y la familia, y en ese sentido el lugar no es tan importante. Puede ser el bar o la cantina, pero también la sala o el jardín de la casa.

También te puede interesar: Grupo Modelo aclara: No ha reanudado la producción de cerveza

El malestar por la falta de cerveza se ha evidenciado en redes sociales, donde miles de internautas expresan a diario su enojo por la falta de cerveza y se preguntan hasta cuándo las empresas productoras recibirán la autorización de distribuir y seguir fabricando este producto tan querido.

Los memes y comentario sobre el agotamiento de la cerveza están presentes por todas partes: Cambio rollos de papel higiénico por chelas, calculé mal y pisteo más de lo que cago”, ofrece el usuario de twitter Neceando, en alusión a otros de los bienes que, se convirtieron en los más solicitados por la cuarentena. Otros más invocan al dios de la chela y algunos piden que les hagan el paro y les envíen al menos una chela por correo.

Invocando al Dios de la chela porque ya se acabó 😭😭😭... pic.twitter.com/oYETjM9f63 — OmarGarfinsky (@garfinsky) May 11, 2020

“Acabo de soñar que iba al estadio, ya se había reanudado este pedo y yo llego a mi casa con un litro de chela y me lo fondeaba en la entrada de mi casa. ¡Es el mejor sueño que he tenido en no sé cuánto tiempo!”, escribió arti.

La buena noticia es que en dos semanas iniciaremos el regreso a la llamada nueva normalidad y las empresas productoras de cerveza aseguran que, a partir del momento en que reciban autorización, muy pronto estarán distribuidas las cervezas necesarias para reponer el tiempo perdido, porque tienen repletas sus bodegas de producto que repartirían de inmediato.

Mientras llega el momento: Por eso y lo otro: ¡Salud!, aunque sea sin cerveza.

(Con información de AP).