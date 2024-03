¿Invertir en bitcoin? Lo que necesitas saber en criptomonedas antes de dar el paso

Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas, eso significa que no están reguladas por ningún banco o país, y a través de blockchain se regula el funcionamiento de la moneda, lo que genera un límite de existencia. Una de las más populares y la primera en existir es el bitcoin.

En los últimos años, las criptomonedas han ganado popularidad como una forma de inversión. Su valor puede fluctuar mucho, lo que significa que existe la posibilidad de obtener grandes ganancias, pero también de perder dinero.

Roberto Aguilar, CEO de Día Fintech, plataforma dedicada a la divulgación de información sobre el sector fintech en México, explica que el riesgo de invertir en este tipo de monedas resulta elevado y no se considera una inversión a corto plazo, sino de mediano a largo plazo para, quizá, obtener ganancias.

"Recordemos que no hay una regulación como tal en México, las regulaciones que existen están en otros países, como Gibraltar o El Salvador y que estén reguladas o supervisadas no significa que no pueda ocurrir algo", expresó Aguilar.

Opciones para invertir en bitcoin

Si estás interesado en invertir en bitcoin aun sabiendo que pueden ser riesgosas para el que está iniciando en el mundo de las inversiones, Aguilar habló de las tres más populares; sin embargo, el riesgo sigue existiendo.

Bitso

Es una plataforma mexicana que ofrece una amplia variedad de criptomonedas. Esta se encuentra bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Coinbase

Es una plataforma estadounidense y una de las más populares del mundo. Ofrece una gran variedad de criptomonedas y también permite comprar y vender Bitcoin con tarjeta de crédito.

Binance

Es una plataforma china que ofrece una gran variedad de criptomonedas y tokens. Es una buena opción para los inversores más experimentados.

"Como tal no hay un seguro o algo que proteja tu inversión, pero se mantiene supervisada al menos en el caso de Bitso, con la CNBV” . "La inversión en criptos es de las más riesgosas y volátiles, si pudiéramos decir que hay una más sólida podría ser bitcoin, pero no significa que no tenga un riesgo" , concluyó Aguilar.

Con información de Reforma.