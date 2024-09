Reforma judicial en México afecta planes de inversión de EU

La reciente aprobación de la reforma judicial en México ha generado efectos adversos para el país.

Larry Rubin, presidente de la American Society of México, informó que la incertidumbre provocada esta semana por esta reforma llevó a varias empresas estadounidenses a suspender sus planes de inversión en México.

Algunas de estas compañías están considerando trasladar sus operaciones a Texas como una alternativa más segura.

"La incertidumbre es uno de los principales detractores de la inversión y ahorita lo que se ha generado es una incertidumbre de que el sistema judicial que va a estar a prueba de tintes políticos, no sea un sistema de corrupción o de jueces sin la experiencia necesaria", agregó.

"El consejo directivo de la American Society decidió no anunciar la inversión, justo por el contexto actual. Queremos asegurarnos de entender bien la certeza jurídica que los legisladores en el Congreso van a impulsar (la reforma al Poder Judicial)", alertó Rubin durante la Tercera Convención Binacional de la American Society of México.

Ayer por la mañana, y pese a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar la soberanía nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuestionó nuevamente la reforma al Poder Judicial y advirtió de un grave daño en las relaciones entre ambos países.