¿Salidas con amigos afectan tu bolsillo? Aprende a manejar tus finanzas personales

A medida que se eliminan las restricciones asociadas con la pandemia del coronavirus, la gente empieza a reencontrarse. Basta de conversaciones con video. Vuelven los estrechones de mano, los abrazos... y los gastos.

Después de cada cena, hay que pagar la cuenta. Cada boda conlleva regalos. Cada concierto, el costo de una entrada.

Usted y sus amigos pueden encarar estos gastos desde distintas perspectivas. Tal vez para usted gastar 2 mil pesos en una noche no es nada, mientras que otros están tratando se ver de dónde sacan el dinero para pagar el alquiler.

Algunas recomendaciones para reanudar los contactos sociales, y los gastos que conllevan, sin comprometer sus amistades ni sus finanzas.

SI USTED ES EL AMIGO QUE GANA MENOS

Analice el estado de sus finanzas y sus prioridades, y hasta qué punto pueden haber cambiado por la pandemia.

"Esta es una oportunidad para que todos sean más conscientes acerca de cómo quieren emplear su tiempo, su dinero y sus recursos", dijo Kathleen Burns Kingsbury, de Waitsfield, Vermont, experta en la psicología del dinero y conductora del podcast "Breaking the Money Silence" (Rompiendo el silencio del dinero).

Considere qué cosas le importan más, las experiencias en las que quiere invertir y aquellas que prefiere dejar pasar para ahorrar dinero, recomendó. "Cuando ha hecho esto, puede rechazar invitaciones sin sentirse mal".

Digamos que durante la pandemia se dio cuenta de que no le importa comer un sándwich sencillo, pero le encanta escuchar música en vivo. Descarte las cenas en restaurantes caros y, si su presupuesto lo permite, cómprese una entrada a un concierto.

Otra posibilidad es organizar sus propias reuniones para reencontrarse con sus amigos. Invite a una comida informal —y barata— en su casa, a ver una película, a un paseo en bicicleta o a cualquier otra actividad que no cueste mucho.

Tomar la iniciativa y ofrecer alternativas al alcance de su bolsillo es mucho mejor que no verse con sus amigos por consideraciones económicas, ¿no le parece?

Como dice Kingsburi, "en lugar de decir 'no puedo, no puedo, no puedo', diga 'esto es lo que voy a hacer'".

Cuando reevalúa sus prioridades financieras, considere la posibilidad de crear un presupuesto, recomienda la terapeuta experta en asuntos financieros Aja Evans.

La clave es planificar. Y saber de cuánto dinero dispone si lo invitan a una boda que implica un viaje o a una comida costosa.

Y si realmente el evento está fuera de su alcance, sus amigos probablemente entiendan su ausencia. "Me imagino que, tras el COVID, la gente comprende mejor los apuros financieros de los demás, sin importar el nivel de ingresos", dice Kingsbury.

SI USTED ES EL AMIGO QUE GANA MÁS

Si puede darse el gusto de ir a restaurantes caros y a conciertos, hágalo, dice Evans. Pero trate de entenderlo si sus amigos no siempre lo acompañan.

"Sea comprensivo y solidario. Y, lo que es más difícil, no los juzgue", dice Kingsbury.

Tal vez usted no sepa las circunstancias de sus amigos. Mucha gente no lo deja ver cuando pasa penurias económicas, señala Kingsbury, "porque se siente avergonzada". Déles a sus amigos el beneficio de la duda cuando rechazan una invitación.

También déles tiempo. Si planea una salida, avise con suficiente antelación, para que puedan hacer planes, acota Evans.

"Algunas personas no van a poder participar en la actividad y usted debe estar preparado" y aceptarlo, afirma Evans. Déles a sus amigos la opción de no ir o de participar en alguna actividad alternativa.

Por ejemplo, si invita a sus amigos a una boda en otra ciudad, dígales que sabe que es una propuesta costosa y que no lo verá mal si desisten de ir. Tal vez pueda reunirse con ellos a cenar en otro momento.

CÓMO HABLAR DE TEMAS FINANCIEROS CON LOS AMIGOS

Estas situaciones se hacen más llevaderas si usted y sus amigos pueden hablar francamente del tema económico. Si su amigo sabe que usted está ahorrando dinero para comprar una casa o ayuda a sus padres, por ejemplo, será más comprensivo en caso de que desista de ir a pasear a una bodega.

De hecho, si usted habla de sus finanzas con sus amigos, tal vez reciba sorpresas. Algún amigo podría comentarle acerca de un programa ventajoso para personas que compran su primera vivienda.

Desde ya, el tema financiero es muy delicado. Elija el momento apropiado para abordarlo, dice Evans. (Y no lo haga si están bebiendo)

