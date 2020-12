Alemania y Hungría comienzan con la aplicación de vacunas contra Covid-19

Fráncfort.- Alemania y Hungría comenzaron a aplicar el sábado las primeras vacunas contra el coronavirus, apenas unas horas después de recibir sus primeras dosis, adelantándose un día a los planes de la Unión Europea de un lanzamiento coordinado en las 27 naciones del bloque.

“Cada día que esperamos es un día de más”, alegó Tobias Krueger, el operador de un hogar de ancianos donde comenzaron las inmunizaciones el sábado en Halberstadt, en la región nororiental alemana de Sajonia-Anhalt.

La primera persona en el hogar que fue inmunizada con la vacuna Pfizer-BioNTech fue Edith Kwoizalla, de 101 años, informó la agencia de noticias dpa.

Krueger dijo que 40 de los 59 residentes de la casa querían la vacunación junto con 10 de los 40 trabajadores. Él estuvo entre los inmunizados.

En Hungría, varios trabajadores de la salud fueron vacunados en el Hospital Central del Sur de Pest en Budapest, mientras que las autoridades de Eslovaquia también planearon comenzar a administrar sus primeras dosis el sábado por la noche.

Die bisher größte Impfkampagne in Deutschland hat früher begonnen als geplant. In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt wurde die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla und weitere Bewohner gegen das #Coronavirus geimpft. pic.twitter.com/sdbUiN40G4